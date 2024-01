Ragazza stuprata in un parco a Milano: l’aggressore l’aveva costretta a bere Gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Milano, hanno arrestato un uomo di 25 anni. È accusato di aver violentato una donna, dopo averla costretta a bere alcolici, nell’ottobre del 2023 alla periferia di Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Foto di repertorio

Gli agenti della Polizia di Stato, coordinati dalla Procura di Milano, hanno arrestato un uomo di 25 anni. È accusato di aver violentato una donna, dopo averla costretta a bere alcolici, nell'ottobre del 2023 alla periferia di Milano.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Quarta Sezione specializzata in reati contro le fasce deboli della Squadra Mobile di Milano la donna, afflitta da diverse fragilità, dopo una discussione con i familiari si era allontanata da casa. Per strada aveva incrociato il 25enne di origine romena che, approfittando del suo stato di inferiorità, l'aveva indotto a seguirlo in un'area isolata nella periferia nord di Milano.

Qui, come hanno ricostruito le indagini, l'ha costretta ad ingerire una notevole quantità di alcol fino quasi a farle perdere i sensi, per poi aggredirla sessualmente. Quando si è allontanato la ragazza, dopo aver ripreso coscienza, ha chiamato i soccorsi: era stata abbandonata in una zona verde, da sola al buio.

Il 25enne si trova ora recluso nel carcere di San Vittore, in attesa dell'udienza di convalida. Fondamentali sono state le immagini acquisite dalle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno permesso agli agenti di individuare il responsabile della violenza sessuale.