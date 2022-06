Sniffano cocaina in metro davanti ai passeggeri, un video riprende due giovani Un video, diffuso proprio il giorno dello sciopero che i sindacati hanno indetto per chiedere maggior sicurezza sui mezzi pubblici milanesi, riprende due ragazzi mentre sniffano cocaina davanti a decine di passeggeri. È accaduto in pieno giorno, alla fermata M1 De Angeli.

Un fermo immagine tratto dal video

Un vagone della metropolitana di Milano, fermata della metro rossa M1 De Angeli. Probabilmente ci troviamo in pieno giorno: i sedili sono tutti occupati da turisti e pendolari, alcune persone in piedi. Tra di loro, mischiati in mezzo alla folla, due ragazzi come tanti. Magliette chiare, pantaloncini da calcio, facce pulite. Ma a un certo punto succede qualcosa di completamente inaspettato. Tirano fuori della cocaina, la distribuiscono a piccole strisce sottili sulle cosce. E poi la sniffano, tirando più volte. Come se niente fosse, davanti ai passeggeri.

Il video-denuncia

Questo video, che riprende una giornata di ordinaria follia sui mezzi pubblici meneghini, è stato diffuso proprio durante lo sciopero Atm che per due ore (dalle 11 alle 13) oggi ha parzialmente fermato i trasporti della città. Uno stop di due ore, indetto da tutte le sigle sindacali, per chiedere più sicurezza sul posto di lavoro. Una protesta che arriva dopo l'aggressione a un dipendente Atm da parte di un branco di violenti, avvenuta venerdì 24 giugno alla fermata della metro gialla M3 di San Donato. Solo l'ultimo di una lunga sequenza di soprusi e angherie nei confronti degli spazi pubblici e degli operatori del servizio pubblico, secondo chi oggi ha incrociato le braccia e ha bloccato il normale scorrimento dei mezzi milanesi.