Smontavano quattro pneumatici in due minuti e mezzo: arrestati due ladri specializzati nei furti di gomme Con il tempo avevano acquisito un'abilità tale da riuscire a smontare i quattro pneumatici di un'auto in soli due minuti e mezzo, lasciando le auto sospese su ciocchi di legno. Con questa tecnica hanno messo a segno almeno sette colpi nel giro di quattro giorni, tenendo in scacco la zona tra Niguarda e Segnano. Ora sono stati fermati dalla Polizia.

Fonte: video della Polizia

Erano diventati tanto abili da riuscire a rubare un intero set di quattro copertoni in soli due minuti e mezzo, lasciando le auto senza ruote sospese su ciocchi di legno. Con questa tecnica avevano messo a segno diversi colpi a Milano, specialmente nella zona tra Niguarda e Segnano, ma negli scorsi giorni la Polizia è riuscita a identificarli, trovando nel loro box 44 pneumatici con cerchi in lega. I ladri, due cittadini di 30 e 36 anni con precedenti, sono stati quindi fermati.

A far scattare le indagini della Polizia sono state le segnalazioni dei residenti, che hanno denunciato sette episodi di furti avvenuti tra il 27 e il 30 marzo nella zona compresa tra via Racconigi, via Arganini, via Silvestri e viale Suzzani. Gli investigatori del Commissariato Greco Turro, inoltre, sono riusciti a individuare una vettura scura che si è allontanata dal luogo del furto in viale Suzzani angolo via Demonte.

A quel punto gli agenti hanno verificato se nelle strutture ricettive della zona alloggiassero persone con precedenti per furto e sono riusciti così a risalire ai due indagati, che dormivano in un bed and breakfast vicino ai luoghi dei colpi. Gli investigatori hanno anche visto i due uomini entrare all’interno della stessa autovettura di colore scuro, munita di portapacchi, priva di sedili posteriori e modificata per trasportare merci, parcheggiata in una via vicina alla struttura dove i due alloggiavano.

Ulteriori elementi si sono aggiunti dopo l'ispezione dei loro telefoni, sui quali la Polizia ha trovato numerose fotografie di cerchi per gomme di diverse marche automobilistiche, molte delle quali corrispondenti a quelle oggetto di furto e la foto di un box auto in viale De Marchi il cui affitto risultava intestato a uno dei due.

A quel punto è scattata la perquisizione del deposito, all'interno del quale gli investigatori hanno trovato 11 set di gomme dotate di cerchi in lega, perfettamente corrispondenti alle marche delle auto derubate, chiavi a croce per ruote, walkie talkie, piccoli elevatori per auto, sistemi di svitamento per bulloni e blocchetti di legno sui quali venivano poggiate le auto dopo i furti. Gli investigatori hanno ricostruito il loro modus operandi: in circa due minuti e 30 secondi i due smontavano i quattro pneumatici dalle macchine, poggiando i dischi dei freni su ceppi di legno della stessa altezza, caricavano i copertoni sulla loro automobile e fuggivano.