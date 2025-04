video suggerito

Scontro frontale tra due auto nel Bresciano: nove feriti di cui quattro bambini Ieri pomeriggio nove persone, di cui quattro bambini, sono rimasti feriti in uno schianto frontale tra due auto. Stando alle prime ricostruzioni, pare che una delle due vetture abbia preso una curva troppo larga invadendo la corsia del senso di marcia opposto.

Immagine di repertorio

Ieri pomeriggio nove persone, di cui quattro bambini, sono rimaste ferite in uno schianto frontale tra due auto a Ghedi, in provincia di Brescia. Quelli che hanno avuto la peggio sono i due conducenti, trasportati in codice giallo all'ospedale. I quattro minorenni, due bimbe di 9 e 11 anni e due bambini di 4 e 6 anni, se la sono cavata solo con alcune lievi ferite.

L'incidente è avvenuto attorno alle 17:00 del pomeriggio di ieri, domenica 6 marzo, quando due auto, una Mercedes con a bordo una coppia di Montichiari, e un suv Audi su cui viaggiavano sette persone, tra cui i quattro bambini, si sono scontrate sulla strada provinciale che collega Castenedolo e Ghedi, costeggiando l'aeroporto militare. Stando alle prime ricostruzioni, sembra che durante una curva l'Audi abbia invaso la corsia del senso di marcia opposto, schiantandosi contro la Mercedes.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori sono arrivati con tre ambulanze, un'auto medica e un elisoccorso. Con loro anche i vigili del fuoco, oltre alle autolettighe del Cosp di Mazzano, della Croce Bianca di Brescia e della Croce Rossa di Ghedi. I medici e paramedici hanno trasferito i due conducenti in codice giallo agli Spedali Civili di Brescia mentre gli altri feriti sono stati portati all'ospedale Città di Brescia e all'ospedale Civile Pediatrico. I quattro bambini hanno riportato solo lievi lesioni.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Brescia. La strada è rimasta chiusa per alcune ore per permettere le operazioni di soccorso.