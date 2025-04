video suggerito

Scontro tra due auto a Salò: tre bambini di 6, 8 e 11 anni sono rimasti gravemente feriti Tre bambini sono rimasti gravemente feriti in uno scontro tra due auto avvenuto a Salò (Brescia). I tre piccoli, di sei, otto e 11 anni, hanno riportato traumi cranici e sono stati trasferiti in ospedale insieme al padre, gravemente ferito a un braccio. Il conducente dell’altra vettura, invece, non è stato portato in pronto soccorso. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

38 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tre bambini di 11, otto e sei anni sono rimasti gravemente feriti in uno scontro fra due automobili avvenuto verso il mezzogiorno di oggi a Salò, in provincia di Brescia. Nello schianto sono state coinvolte cinque persone: oltre ai tre bambini anche il padre di 39 anni alla guida dell'auto e il 62enne conducente dell'altra vettura. Ad avere la peggio, tuttavia, sono stati proprio i piccoli passeggeri.

L'incidente è avvenuto poco dopo le 12:30 di oggi, venerdì 18 aprile. L'esatta dinamica dell'accaduto è ancora in fase di accertamento: per il momento l'unica informazione emersa è che ci sarebbe stato uno scontro tra due auto in via Europa, a Salò. A bordo della prima auto c'erano i tre bambini (un maschio di sei anni e due femmine di 11 e otto anni) insieme al padre. Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'agenzia regionale emergenza e urgenza (Areu) della Lombardia.

Ad aver riportato le lesioni più gravi sono stati proprio i bambini: il più piccolo di sei anni ha riportato un trauma cranico ed è stato portato in codice giallo all'ospedale di Desenzano. La bimba di otto anni e quella di 11 sono state trasferite agli spedali Civili di Brescia, entrambe con un trauma cranico. La più piccola ne ha riportato uno anche al volto. Il padre è stato portato all'ospedale di Desenzano con un trauma al braccio, mentre il conducente dell'altra auto è stato soccorso ma non è stato trasferito in ospedale.

Sul posto dell'incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale che ha effettuato i primi rilievi per fare luce sulla dinamica dell'accaduto e stabilire le responsabilità dei due automobilisti.