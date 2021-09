“Smettetela di danneggiare la panchina”: pestato a sangue da cinque ragazzini italiani Un 35enne di Cassago Brianza è stato massacrato di botte da cinque ragazzini minorenni, che aveva rimproverato dicendo loro di smetterla di danneggiare la sua automobile. Questi ultimi, per tutta risposta, lo hanno riempito di calci e pugni. I carabinieri li hanno rincorsi, bloccati e accompagnati in caserma.

A cura di Enrico Tata

Hanno distrutto una panchina, alcuni cestini, ma soprattutto l'automobile di un residente, alla quale hanno sfondato un finestrino. Il motivo? Nessuno. Dalla macchina, infatti, non hanno rubato niente. Hanno rotto il vetro soltanto per il gusto di provocare danni. Il padrone della vettura ha visto la scena dalla finestra della sua abitazione di Cassago Brianza nella zona di via Alessandro Volta ed è sceso subito in strada. Ha rimproverato il gruppetto di ragazzini, cinque minorenni italiani tra i 16 e i 17 anni di età: "Smettetela di danneggiare la panchina e soprattutto la mia macchina!", ha gridato. I cinque, per tutta risposta, l'hanno picchiato a sangue. Spintoni, calci, pugni tirati con estrema violenza. Il proprietario dell'automobile, un ragazzo di 35 anni, ha riportato diverse contusioni, non gravi. Fortunatamente alla scena ha assistito un'altra residente e quest'ultima ha chiamato immediatamente i carabinieri.

I cinque ragazzini teppisti sono stati bloccati e accompagnati in caserma

I militari della stazione di Cremella e del nucleo Radiomobile della compagnia di Merate. Quando hanno visto arrivare i carabinieri a sirene spiegate, i cinque ragazzini hanno tentato di scappare, ma sono stati raggiunti, bloccati e portati in caserma. Là li hanno raggiunti i rispettivi genitori, a cui sono stati riaffidati. Come detto, il ragazzo aggredito ha riportato alcune contusioni, ma fortunatamente le sue condizioni di salute non sono gravi. Non è chiaro se quest'ultimo sia stato accompagnato al pronto soccorso in ambulanza oppure sia stato curato sul posto dai sanitari del 118.