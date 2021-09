Ragazzino pestato selvaggiamente perché non voleva cedere il drink, denunciati 2 aggressori minorenni Non voleva cedere il suo drink. Per questo futile motivo un ragazzo di 16 anni è stato picchiato selvaggiamente a Monza nella notte tra sabato e domenica da due coetanei. La Polizia, grazie alle testimonianze di chi ha assistito alla scena, è riuscita a risalire ai due aggressori, entrambi di Lissone.

A cura di Simona Buscaglia

Immagine di repertorio

Un pestaggio violento, per un futile motivo. È successo a Monza, nella notte tra sabato e domenica, e ad essere coinvolti sono tre minorenni, due dei quali sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per aver picchiato un 16enne che si era rifiutato di cedere il drink che stava bevendo. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti i due giovani aggressori, di 16 e 17 anni, avrebbero chiesto al loro coetaneo di pagargli dei drink o in alternativa di poter finire il suo bicchiere. Quando il ragazzo si è rifiutato, i due lo hanno aggredito, colpendolo con calci e pugni in faccia nonostante fosse già caduto a terra dopo alcuni colpi precedenti. Gli amici del minorenne hanno subito chiamato i soccorsi, che lo hanno portato in ospedale con vari traumi. Gli agenti della Polizia, grazie anche ad alcune testimonianze di chi ha assistito al pestaggio, hanno individuato poi i due autori del pestaggio, entrambi residenti a Lissone, in provincia di Monza.

Altro violento pestaggio in Lombardia: un giovane di 22 anni è morto

Il fatto avviene poco tempo prima un altro pestaggio violento che ha coinvolto dei giovani, questa volta con tragiche conseguenze. Questa notte a Pessano con Bornago, nel Milanese, un gruppo di ragazzi è stato coinvolto in una rissa in via Monte Grappa. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, che hanno tentato di salvare uno dei giovani coinvolti trasportandolo d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza, il 22enne è morto poco dopo essere stato accoltellato. Un altro ragazzo di 16 anni invece è rimasto ferito. I carabinieri sono ora al lavoro per cercare di risalire all’aggressore.