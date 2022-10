Sistema la legna in giardino e cade da cinque metri: 44enne in rianimazione Un uomo di 44 anni di Malnate (Varese) è caduto per cinque metri mentre stava sistemando la legna: si trova ora ricoverato in gravissime condizioni in ospedale.

Stava sistemando la legna quando è precipitato per cinque metri di altezza. Si trova ora ricoverato in gravissime condizioni un uomo di 44 anni di Malnate. Nel reparto di rianimazione dell'ospedale Circolo di Varese è arrivato in codice rosso.

Trovato a terra vicino alla legna

I fatti risalgono verso le 11 di oggi martedì 11 ottobre: nel paese in provincia di Varese l'uomo è stato trovato a terra in via Monte Chignolo accanto a una catasta di legna. Come riporta Varese News, subito sono stati allertati i soccorsi ed è stato necessario il ricovero con la massima urgenza all'ospedale di Varese. Qui sta lottando per la vita.

L'uomo forse colpito da un malore

Non resta ora che sperare che le sue condizioni migliorino. Intanto si cerca di capire cosa sia accaduto: tra le ipotesi più probabili quella che l'uomo sia stato colpito da un malore mentre stava sistemando la legna. Proprio a causa di un malore potrebbe aver perso l'equilibrio e finito a terra. Gravissime le ferite riportate: ha un grave trauma cranico e al corpo.

Ieri lunedì 10 ottobre invece un pensionato di 77 anni ha perso la vita travolto dal peso di una pianta, alta diverse decine di metri.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della compagnia di Verolanuova e della stazione di Manerbio (Brescia), intervenuti sul posto, al momento della tragedia l'uomo stava tagliando un pioppo di circa 25 metri d'altezza. Sembra verosimile che il taglio non fosse stato completato del tutto quando è avvenuto il crollo.

L'albero, con una grossa cavità all'interno, sarebbe crollato travolgendo il 77enne che secondo gli inquirenti ha provato a scendere in un disperato tentativo di evitare il peggio. Impossibile tutti i tentativi di salvare la vita all'uomo.