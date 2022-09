Si arrampica su una balla di fieno e cade da tre metri di altezza: grave una 13enne È successo in una cascina di Borgo San Giovanni (Lodi). La giovane stava giocando con un coetaneo tra i campi: mentre cercava di scendere da una balla di fieno è precipitata a terra da tre metri di altezza.

Stava giocando con un amico tra le balle di fieno nei campi, in una cascina di Borgo San Giovanni (Lodi). E quando la 13enne ha provato a scendere da una delle grandi masse, alta tre metri, è precipitata a terra.

Portata in ospedale con l'eliosoccorso in codice rosso, si trova adesso ricoverata al Policlinico San Matteo di Pavia. Le sue condizioni sarebbero serie, ma stabili.

La dinamica della caduta

È ancora tutta da ricostruire la vicenda che ha portato la ragazzina in ospedale, riducendola in pericolo di vita. Secondo le prime ricostruzioni (e secondo quando ha riportato a Il Corriere della Sera la sindaca di Borgo San Giovanni, Moira Rebughini), mentre giocava con il coetaneo nei campi sarebbe intervenuto il titolare della proprietà privata, per cercare di allontanarli dalle coltivazioni.

I due avrebbero così obbedito. E, mentre la ragazzina cercava di scendere dalla balla di fieno, la drammatica caduta da tre metri di altezza. A dare l'allarme e a prestare i primi soccorsi alla giovane, l'amico che era con lei.