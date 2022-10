Precipita nel vuoto da nove metri d’altezza: muore un operaio Un operaio di 41 anni è morto a causa delle gravi ferite riportate dopo essere caduto dall’altezza di nove metri. Stava lavorando su un tetto di un edificio di Brescia.

Un operaio di 41 anni è caduto da nove metri d'altezza mentre stava lavorando su un tetto. Nonostante i tempestivi soccorsi, le ferite riportate non gli hanno lasciato scampo.

L'operaio è caduto dal tetto di un edificio

Nella giornata di venerdì 14 ottobre, l'uomo stava lavorando insieme ad altri colleghi sul tetto dell'edificio della Società Telefonica Lombarda, un'azienda che si occupa di servizi di telecomunicazioni. Quando è avvenuto l'incidente, stava rimuovendo la copertura in amianto della struttura di via Achille Grandi a Brescia.

All'improvviso, un pannello di plexiglass ha ceduto facendo precipitare a terra l'operaio da oltre nove metri d'altezza. I colleghi hanno subito dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i militi del 118, i Vigili del Fuoco, i tecnici del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Agenzia di Tutela della Salute competente per il territorio e gli agenti della Polizia di Stato.

Le condizioni dell'uomo sono subito risultate molto gravi. Il 41enne, nell'impatto con il suolo, ha riportato un forte trauma toracico e un trauma cranico. I sanitari lo hanno intubato e trasferito in codice rosso al pronto soccorso della Poliambulanza di Brescia, dove è stato ricoverato nel reparto di rianimazione.

Ancora ignote le cause dell'incidente

Nella notte tra sabato 15 e domenica 16, a poco più di 24 ore dal ricovero, il suo cuore non ha retto alle gravissime ferite riportate nella caduta e l'uomo si è spento in ospedale.

Non è stata ancora chiarita la dinamica dell'incidente e non sono note le cause del cedimento del pannello di plexiglass che ha causato la caduta dell'operaio. Nella giornata di venerdì, i tecnici dell'Ats, insieme ai Vigili del Fuoco, hanno lavorato per ore sul posto per effettuare i rilievi dell'incidente.