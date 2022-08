Cade da dieci metri mentre monta una rete paramassi: grave un operaio di 31 anni Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. In provincia di Bergamo, un 31enne è caduto da dieci metri mentre montava una rete: è in prognosi riservata.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio – Soccorso Alpino Lombardia

Non si arresta il numero di infortuni sul lavoro in Lombardia. Nella giornata di oggi, martedì 30 agosto, un altro operaio è rimasto gravemente ferito. L'incidente si è verificato ad Averara, comune in provincia di Bergamo. Il 31enne è stato trasferito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è ancora ricoverato in prognosi riservata.

In base alle informazioni circolate fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 8.30 in via Vamoresca. Il 31enne, che è residente a Mondovì (Cuneo), lavora per una ditta di Trento: l'uomo, per conto del Comune dell'Alta Val Brembana, stava mettendo in sicurezza un versante quando è caduto facendo un volo di circa dieci metri.

Il 31enne trasferito in ospedale con un elicottero

I medici e i paramedici del 118 lo hanno poi trasferito in ospedale con un elicottero. I carabinieri della compagnia di Zogno insieme ai tecnici dell'Agenzia di tutela della salute hanno svolto i rilievi del caso per ricostruire la dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Sul caso è intervenuta Eloisa Dacquino, Segretaria confederale Uil Milano e Lombardia: "Ennesimo infortunio sul lavoro che si aggiunge alle migliaia registrate in Lombardia da inizio anno: i dati resi noti oggi dall’Inail evidenziano 84.108 denunce di infortunio presentate al 31 luglio, in aumento del 44,74 per cento rispetto i primi sette mesi del 2021, delle quali 90 con esito mortale e 1.956 malattie professionali denunciate".

La segretaria precisa che da tempo viene richiesto di implementare l'utilizzo delle risorse e di assumere personale dedicato alla prevenzione e al controllo, oltre che puntare sulla formazione ed escludere dai bandi le imprese che violano la normativa in tema di sicurezza: "Se non si interviene con urgenza, gli infortuni saranno destinati ad aumentare".