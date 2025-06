video suggerito

Simone Fabrizio Brusoni, trovato morto in un laghetto: si indaga sulle ultime ore trascorse con gli amici Simone Fabrizio Brusoni è stato trovato morto mercoledì 18 giugno nel laghetto dell'ex cava Cabassi al Parco delle Cave a Milano da un pescatore. Gli investigatori stanno indagando sulle ultime ore che ha trascorso con gli amici. Gli stessi che non hanno denunciato subito la scomparsa.

A cura di Ilaria Quattrone

I vigili del fuoco al Parco delle Cave

Simone Fabrizio Brusoni è stato trovato morto mercoledì 18 giugno nel laghetto dell'ex cava Cabassi al Parco delle Cave a Milano da un pescatore. A denunciarne la scomparsa era stato il padre, ma il 38enne si era recato lì con gli amici. Gli stessi che però non hanno segnalato immediatamente la scomparsa. Nessuno infatti avrebbe chiamato il numero unico delle emergenze 112.

La denuncia del padre di Simone Fabrizio Brusoni

L'anziano si è presentato alle 21 di martedì agli uffici della Questura e ha raccontato che il figlio mancava da casa da un paio di giorni. Ha aggiunto che però spesso si allontanava dall'abitazione per brevi periodi. A farlo preoccupare sarebbe poi stato un amico del figlio che gli avrebbe detto di averlo incontrato domenica al Parco delle Cave mentre consumava alcolici e si divertiva in spiaggia.

Le indagini sulle ultime ore di Simone Fabrizio Brusoni

Gli investigatori del commissariato Lorenteggio di Milano stanno indagando sulle ultime ore dell'uomo. E, in particolare, su quelle trascorse tra il pomeriggio di domenica 15 giugno e la serata di martedì 17 giugno. Il pubblico ministero Antonio Pansa ha aperto un fascicolo per morte in conseguenza di altro reato.

In questo modo sarà possibile svolgere l'autopsia e accertare le cause del decesso. Sul corpo, che è stato trovato in stato di decomposizione, sarebbe stata svolta una prima ispezione legale che non avrebbe evidenziato segni di violenza.

In attesa dell'esame, gli agenti hanno sentito le persone che si trovavano con Brusoni domenica pomeriggio: si tratta di un uomo e una donna. Il primo, stando a quanto riportato dal quotidiano Il Giorno, avrebbe raccontato di averlo visto lasciare lo zaino e che in costume e ciabatte si sarebbe allontanato per fare il bagno.

Dopo trenta minuti, non vedendolo tornare, avrebbe iniziato a cercarlo. Ricerche che sarebbero avvenute anche il giorno dopo. Martedì avrebbe contattato il padre per riferirgli della sparizione e permettendo di far iniziare le vere operazioni di ricerca da parte dei vigili del fuoco e forze dell'ordine.