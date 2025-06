video suggerito

È Simone Fabrizio Brusoni l’uomo trovato morto nel lago del Parco delle Cave: si era allontanato per fare un bagno Il 38enne è stato riconosciuto dal padre, che ne aveva denunciato la scomparsa domenica scorsa: l’uomo si trovava al Parco delle Cave di Milano con alcuni amici, e si era allontanato dal gruppo per fare il bagno. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

I vigili del fuoco al Parco delle Cave

È stato identificato l'uomo in costume trovato morto all'alba di questa mattina, mercoledì 18 giugno, dal nucleo Soccorso alpino fluviale del Comando di Milano in un laghetto nel Parco delle Cave. Da quanto si è appreso si tratta di Simone Fabrizio Brusoni, 38 anni, riconosciuto dal padre che ne aveva denunciato la scomparsa domenica scorsa: stando al racconto del padre, l’uomo, che si trovava al parco con alcuni amici, si sarebbe allontanato dal gruppo per fare il bagno, e da quel momento sarebbe sparito. Fino al drammatico ritrovamento di oggi pomeriggio.

Le cause della morte di Simone Fabrizio Brusoni

Le cause della morte potranno essere chiarite ora solo dal medico legale: in Procura è già stato aperto un fascicolo a modello 45, senza ipotesi di reato né indagati, un atto dovuto per l'autopsia (già disposta dal pm di turno Antonio Pansa) e per tutti gli atti del caso. Una prima ipotesi, nel frattempo, è che il 38enne, rinvenuto in costume, sia morto annegato a causa delle temperature gelide dell'acqua della cava: in sostanza, a causa di una congestione che non gli avrebbe lasciato scampo, visto il forte caldo della giornata. Sul suo corpo, del resto, non sarebbero stati evidenziati al momento segni di violenza.

Gli investigatori sulle tracce degli amici

Gli investigatori, in ogni caso, sono sulle tracce degli amici che si trovavano con Brusoni quella domenica di giugno. Chi era lì, al Parco delle Cave, dovrà spiegare perché non ha dato l'allarme della scomparsa del 38enne, notata e denunciata solo dal padre la sera stessa, preoccupato per il mancato ritorno del figlio a casa.