Simba La Rue accoltellato con 10 colpi, il medico legale: “Poteva morire, colpito in zone vitali” Simba La Rue, 22 anni, poteva morire quando è stato accoltellato due anni fa: lo spiega il medico legale incaricato dal giudice per le indagini preliminari. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Sima La Rue nel video della canzone "Suite hotel" (da YouTube)

Le coltellate a Simba La Rue, 22 anni, nome di battesimo Mohamed Lamine Saida, potevano essere potenzialmente mortali. Lo ha spiegato il medico legale Chen Yao, nonché il perito del giudice per le indagini preliminari Riccardo Moreschi. A processo con l'accusa di tentato omicidio c'è Moaad Amagour, 26 anni, ai domiciliari, Youness Fouad, 22 anni, Francesco Menghetti, milanese di 26 anni. Loro tre hanno scelto il rito abbreviato mentre Samir Benskar, 21 anni, ha deciso di patteggiare concordando con il pubblico ministero una pena di 5 anni. La Rue è la vittima e quindi parte civile del processo.

I fatti risalgono alla notte del 16 giugno 2022 quando il trapper italo-tunisino è stato accoltellato in un agguato avvenuto in un parcheggio di via Aldo Moro, a Treviolo (Bergamo). Simba La Rue venne colpito dieci volte, al collo, al viso e al costato destro. Si è dovuto sottoporre a due interventi chirurgici, tanto che ha rischiato di perdere una gamba. Firmò per andarsene dopo quattro giorni di ricovero all'ospedale di Bergamo. Per la perizia le coltellate potevano uccidere, per questo l'accusa ha sempre sostenuto che si trattasse di tentato omicidio.

A sua volta Simba La Rue è stato coinvolto in una sparatoria di corso Como a Milano in cui vennero gambizzati due ragazzi senegalesi e altri 4 e mezzo per rapina e lesioni risalenti all'1 marzo 2022. Per lui è arrivata una condanna in Appello a 3 anni e 9 mesi. Tutto rientra nella faida tra rapper con il rivale Baby Touché: questo non era tra il gruppo di persona che ha accoltellato Simba La Rue, ma c'era suo fratello Moaad Amagour, che ora si trova a processo.