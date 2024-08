video suggerito

Si tuffa nel torrente Agogna insieme a un cugino, ma non riemerge: si cerca un 25enne I vigili del fuoco stanno cercando lungo il torrente Agogna (nel Pavese) un 25enne disperso dal pomeriggio del 12 agosto. Il ragazzo si era tuffato per un bagno insieme a un cugino, ma non è più riemerso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un 25enne si è tuffato oggi pomeriggio, lunedì 12 agosto, nelle acque del torrente Agogna, in Lomellina (in provincia di Pavia) e non è più riemerso. Con lui c'era suo cugino che, una volta uscito dall'acqua, ha dato l'allarme. Stando a quanto ha riferito ai soccorritori, i due si erano gettati nel torrente per cercare un po' di refrigerio, ma la corrente provocata da una piccola cascata li avrebbe spinti vicino a un ponte. In quel punto, il 25enne sarebbe stato trascinato verso il fondale, mentre l'altro è riuscito a tornare a riva.

L'allarme è scattato intorno alle 18 e le speranze di recuperare il 25enne ancora vivo sono ridotte al minimo. I vigili del fuoco, insieme ai carabinieri della Compagnia di Voghera, sono impegnati nelle ricerche del 25enne di nazionalità egiziana e residente nella provincia di Alessandria. Il punto dove si era immerso insieme al cugino si trova nel territorio comunale di Sannazzaro de' Burgondi, lungo la strada che conduce a Casei Gerola.

I due si erano dati appuntamento su una piccola spiaggia in riva all'Agogna da dove poi si sono tuffati. Il 25enne, però, è stato trascinato dalla corrente generata da una piccola cascata fino al fondale e, da allora, non è più riemerso. Sul posto sono arrivati anche i sanitari del 118 con un'ambulanza, in attesa di entrare in servizio non appena il giovane verrà recuperato.