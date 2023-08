Si tuffa nel lago di Como insieme agli amici e sprofonda, gravissimo un 21enne Un 21enne è stato riportato a riva sul lago di Como dopo essere rimasto sott’acqua per 30 minuti. Il giovane, che era insieme ad alcuni amici, potrebbe aver messo il piede in un punto in cui il fondale si abbassa rapidamente.

Un 21enne è entrato nel lago di Como di fronte al Tempio Voltiano (in provincia di Como) insieme ad alcuni amici. All'improvviso, però, è sprofondato forse dopo aver messo un piede in un punto in cui il fondale si abbassa rapidamente. Il ragazzo non sapeva nuotare ed è rimasto sotto la superficie dell'acqua per quasi 30 minuti.

La chiamata ai soccorsi è arrivata intorno alle 13:45 di oggi, lunedì 21 agosto, da viale Puecher. Il 21enne, di origini egiziane, è stato tirato fuori dai vigili del fuoco che sono intervenuti anche con un elicottero. Una volta a riva, è stato sottoposto a ripetute manovre di rianimazione, ma le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi. L'automedica e la Croce Rossa arrivata da San Fermo sono ripartiti pochi minuti più tardi verso l'ospedale con la massima urgenza.