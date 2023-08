Ragazzo di 19 anni si tuffa nel lago a Como e non riemerge, gravissimo Un 19enne è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime. Il ragazzo è stato recuperato dai vigili del fuoco dopo che si era tuffato nel lago di Como senza più riemergere.

A cura di Enrico Spaccini

Un 19enne si è tuffato questo pomeriggio, domenica 13 agosto, nelle acque del lago di Como di fronte al Tempio Voltiano e non è più riemerso. In suo soccorso sono intervenuti i vigili del fuoco che sono riusciti a portarlo a riva. Sul posto sono accorsi anche un’ambulanza della Croce azzurra, un’automedica, un’ambulanza della Croce bianca e l’elisoccorso, oltre agli agenti della polizia locale.

Dopo le manovre di rianimazione eseguite sul posto, il 19enne di origine nordafricana e residente nel Milanese è stato trasportato in codice rosso e in condizioni gravissime in ospedale.

L'incidente si è verificato davanti a centinaia di persone che affollavano la costa del lago. Il 19enne non è stato l'unico a buttarsi in acqua, nonostante i cartelli di divieto, per cercare refrigerio. In quel punto il lago è particolarmente insidioso, oltre che inquinato.