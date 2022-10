Si taglia e minaccia i farmacisti con il sangue: “Ho l’Aids”. Rapinatore incastrato dallo smalto Cambiava spesso la modalità con cui effettuare le rapine per non essere riconosciuto, ma non riusciva a rinunciare al vezzo di portare lo smalto rosso sulle unghie. Così è stato individuato e arrestato dai Carabinieri di Seregno.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Le modalità con cui effettuava le rapine erano diverse e decisamente variopinte. È riuscito perfino a portare a casa un colpo senza aprire bocca, semplicemente mostrando un cartello con scritto: "Rapina". Ma la sua modalità preferita era quella di entrare in una farmacia, procurarsi un taglio e, con il sangue, minacciare il farmacista: "Ho l'Aids, se non mi dai l'incasso ti contagio". Nonostante il suo trasformismo criminale, è stato incastrato da un vezzo a cui non riusciva proprio a rinunciare.

Le rapine "creative"

I suoi colpi erano famosi non tanto per il bottino o per l'efferatezza, quanto per la creatività con cui realizzava le rapine. Ogni volta inventava una modalità diversa e, in qualche modo, disarmante per chi si trovava di fronte.

Le sue vittime preferite erano i famacisti, i gioiellieri e in un paio di casi anche un albergatore e un benzinaio. La maggior parte delle volte si avvicinava all'esercente e, procurandosi un taglio, lo minacciava con il sangue asserendo di avere l'Aids. Patologia ancora da confermare.

Altre volte, invece, mostrava semplicemente un cartello con sopra scritto: "Rapina". In una farmacia della Brianza ha invece estratto un bisturi e minacciato l'uomo dietro al bancone di "farlo diventare una donna".

Nonostante la capacità di cambiare così spesso modalità di esecuzione, alla fine è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Seregno grazie un vezzo a cui il rapinatore non riusciva proprio a rinunciare: un dettagli ricorrente che ha permesso agli inquirenti di creare un filo rosso fra i vari delitti.

Incastrato dallo smalto rosso

Tutte le rapine avvenivano nella province di Milano, Monza e Brianza e Como. L'uomo, di 41 anni, poi scappava sempre a bordo di una Suzuki Ignis parcheggiata nei pressi del negozio preso di mira. Ma non è stato questo il dettaglio che ha permesso agli inquirenti di collega i diversi eventi delittuosi.

Dalle telecamere di sorveglianza di alcune farmacie, i carabinieri hanno infatti notato che il rapinatore aveva sempre uno smalto rosso sulle unghie. Un vezzo a cui, nonostante la grande attenzione che mettesse nel cambiare le modalità di delinquere, non riusciva a rinunciare e che lo ha reso vulnerabile.

Grazie a quel dettaglio, infatti, gli inquirenti hanno ricollegato i vari colpi (8 in tutto) e hanno individuato l'uomo, che è stato arrestato e ora è in carcere a Reggio Emilia.