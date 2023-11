Si sveglia nuda sdraiata su un tavolo di un ristorante di Milano: si indaga per violenza sessuale Una donna di 31 anni si è svegliata nuda sul tavolo di un ristorante di Milano: i carabinieri indagano per una presunta violenza sessuale.

A cura di Ilaria Quattrone

Una donna di 31 anni si è svegliata nuda sul tavolo di un ristorante del centro di Milano: è successo nella notte tra ieri, venerdì 17 novembre e oggi, sabato 18 novembre. La 31enne è stata soccorsa dai carabinieri: i militari stanno indagando per una presunta violenza sessuale.

Sulla base di quanto appreso fino a questo momento, nel locale di corso Sempione – si tratterebbe de Il Cormorano – si era svolta una festa vip.

La donna, trovandosi chiuso dentro, ha telefonato al 118 intorno alle 5.16. Gli investigatori sono riusciti a entrare da una finestra di via Poliziano e l'hanno soccorsa.

La giovane ha ammesso di aver assunto sostanze stupefacenti durante la serata: è stata portata alla clinica Mangiagalli dove è stata sottoposta a tutti gli esami per accertare il possibile stupro. Ha poi raccontato di aver trovato i suoi vestiti e la borsa in bagno. Gli abiti sono stati sequestrati. La 31enne ha spiegato di non ricordare nulla.

"Siamo stati svegliati dai carabinieri, siamo completamente sorpresi, dovete chiedere a loro": hanno riferito all'Ansa i titolari del ristorante. La festa, che è terminato verso l'una, si sarebbe svolta in un salone privato al seminterrato: a organizzarla il titolare di un noto locale di Milano. "Noi abbiamo chiuso normalmente", hanno poi detto i ristoratori.