video suggerito

Si stacca parte di una gru e travolte un operaio che muore: la tragedia nel termovalorizzatore di Parona Oggi giovedì 12 dicembre un operaio di 45 anni di Vigevano ha peso la vita all’interno del termovalorizzatore di Parona: è stato travolto da una benna che si è staccata improvvisamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Ennesima vittima sul lavoro nel Pavese. Nella mattina di oggi giovedì 12 dicembre un operaio di 45 anni di Vigevano ha peso la vita all’interno del termovalorizzatore di Parona. Stando alla dinamica di quanto accaduto, verso le 8 l'uomo è rimasto travolto dal braccio di una benna che si sarebbe staccato improvvisamente.

Subito è stato lanciato l'allarme ai soccorsi. In pochissimo tempo sul posto sono arrivati i sanitari del 118 ma purtroppo per il 45enne nulla è stato necessario per salvargli la vita. Ora i carabinieri della Compagnia di Vigevano e gli ispettori del lavoro di Ats Pavia sono al lavoro per cercare di ricostruire nel dettaglio quando accaduto e capire eventuali responsabilità.