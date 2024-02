Si stacca il pezzo di un cornicione di un palazzo nel Milanese: un ferito Un uomo di 60 anni è stato colpito da un pezzo di cornicione che si è staccato da un edificio a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Nella serata di oggi, martedì 13 febbraio, si è staccato un pezzo di un cornicione di un palazzo a San Giuliano Milanese, comune che si trova alle porte di Milano. Il cedimento è avvenuto in una strada centrale e precisamente in via Roma. Una persona è rimasta ferita. Sono arrivati gli operatori sanitari e i vigili del fuoco.

Il pezzo di cornicione ha colpito in testa un passante

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, l'edificio ha due piani. Un pezzo di cornicione, poco dopo le 21, si è staccato e ha colpito in testa un passante. Sono stati subito chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118.

Il 60enne è stato portato in ospedale

Gli operatori sanitari gli hanno prestato le prime cure e poi lo hanno trasferito, in stato di choc, al Policlinico di Milano. L'uomo, che ha 60 anni, fortunatamente non è in gravi condizioni. Ha riportato qualche ferita, ma potrebbe essere dimesso con qualche giorno di prognosi.

Leggi anche Ragazzo di 15 anni accoltellato a scuola nel Milanese: fermato un 18enne

I vigili del fuoco hanno verificato la stabilità dell'edificio

Nel frattempo sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano. I pompieri, che sono rimasti a lavorare per alcune ore, hanno verificato la stabilità dell'edificio.

In questo modo si potrà evitare che cadano altri pezzi e facciano del male ad altre persone. La zona, nel frattempo, è stata circoscritta.