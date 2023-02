Si sporge dalla finestra per scattarsi un selfie e cade: 14enne ricoverata con varie fratture Una ragazza di 14 anni è caduta dalla finestra della sua camera per farsi un selfie. Ora è in ospedale per le fratture alle gambe e un trauma cranico.

A cura di Enrico Spaccini

Non era la prima volta che si sporgeva dalla finestra della sua cameretta per fare qualche foto o scattarsi un selfie da condividere sui social o da inviare a qualche amica. Come hanno raccontato i suoi familiari, era la sua posizione preferita. Ieri, mercoledì 8 febbraio, la 14enne forse si è sporta un po' troppo finendo per sbilanciarsi, perdere l'equilibrio e cadere giù. Un volo di diversi metri terminato sull'erba del giardino che ha attutito la caduta.

Ora la ragazza è ricoverata in ospedale per le sospette fratture che ha riportato alle gambe e per tenere sotto osservazione il trauma cranico conseguenza della caduta. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Brescia che dovranno capire cosa sia accaduto di preciso, anche se dalle prime informazioni sembra che stiano confermando i racconti forniti dalla ragazza e dalla sua famiglia.

A trovare la 14enne a terra è stato uno dei fratelli

La 14enne di origine straniera vive nell'hinterland bresciano con i suoi genitori e i fratelli. Ad accorgersi dell'incidente è stato proprio uno dei fratelli. Erano circa le 15 di pomeriggio quando ha sentito le urla della sorella. Seguendole, era arrivato in giardino dove ha visto la 14enne a terra proprio sotto la finestra della sua camera.

In quel momento la madre era in casa e stava riordinando. Il padre, invece, era al lavoro. La 14enne, quindi, era da sola nella sua stanza e tutti hanno confermato il fatto che aveva l'abitudine di sporgersi dalla finestra per scattare foto al panorama e a sé stessa.