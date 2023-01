Bambino abbandonato a casa da solo si sporge dalla finestra: “Voglio la mamma” Il bambino si trovava da solo dentro un appartamento di via Padova a Milano: mentre la madre era assente, ha messo uno sgabello sotto la finestra e si è sporto dal quarto piano con il suo pupazzo di Spiderman. A chiamare la polizia, che ha sfondato la porta e messo in salvo il piccolo, i passanti terrorizzati.

Foto di repertorio

"Voglio la mamma". Si stava sporgendo dal quarto piano, ma in casa non c'era nessuno. Era da solo in un appartamento di via Padova a Milano, il bambino di 5 anni che è stato notato dai passanti della strada mentre, fuori dal davanzale, brandiva il suo pupazzo di Spiderman. Forse un gioco, o forse una disperata ricerca della mamma. La polizia, che ha sfondato la porta per portarlo in salvo, l'ha trovato così: arrampicato su uno sgabello, che aveva messo sotto la finestra mentre guardava una puntata di un cartone animato in televisione. La madre, 44 anni, è stata rintracciata e denunciata per abbandono di minore. Il piccolo, invece, è stato affidato al padre 50enne.

La madre assente che ha lasciato il bambino di 5 anni solo a casa

La donna, davanti agli agenti, si è giustificata dicendo di aver lasciato il figlio addormentato a letto mentre lei si assentava per accompagnare in piscina la sorellina più grande, di 7 anni. Un lungo tempo (di almeno un paio d'ore) in cui il piccolo è rimasto senza sorveglianza, e ha messo lo sgabello sotto la finestra. Forse per giocare all'Uomo Ragno, il supereroe che si arrampica volando con la sua magica ragnatela su finestre e palazzi, o forse sperando di trovare la mamma. Un'azione che ha seminato il panico tra i passanti di via Padova, al punto da spingerli ad allertare immediatamente le forze dell'ordine. "Voglio la mamma", hanno sentito gli agenti da dietro la porta, una volta giunti al piano dell'appartamento dentro cui era chiuso il piccolo.

Il caso di abbandono a Stradella (Pavia)

Una storia di abbandono di minore che si aggiunge a quello avvenuto proprio oggi a poche decine di chilometri di distanza, a Stradella (Pavia): qui i genitori di una bambina, sempre di 5 anni, l'avrebbero lasciata da sola durante il loro turno di lavoro, della durata di 8 ore. Denunciati alla Procura della Repubblica di Pavia per abbandono di minore in concorso, a quanto è emerso dalle prime indagini i due avrebbero abbandonato spesso la loro piccola da sola in casa quando i loro turni di lavoro erano coincidenti.