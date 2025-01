Si spara a una gamba per sbaglio mentre pulisce la pistola: è gravissimo

video suggerito

Questa mattina, nel Mantovano, un 72enne è stato gravemente ferito alla gamba da un colpo di pistola esploso, probabilmente per sbaglio, mentre puliva la sua arma. L'uomo è stato portato in condizioni critiche, anche se ancora cosciente, agli Spedali Civili di Brescia, dove si trova ora ricoverato. Non si sa se al momento si trovi in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 30 gennaio, a Casalmoro, Comune in provincia di Mantova. Stando alle prime ricostruzioni, il 72enne stava maneggiando la sua arma per pulirla quando un proiettile, partito con tutta probabilità per errore, sarebbe esploso colpendolo ad una coscia. A chiamare i soccorsi sarebbe stato il figlio, subito dopo aver sentito lo sparo.

Sul posto sono intervenuti i medici e paramedici del 118, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I soccorritori hanno trasportato l'uomo, che si trovava in gravi condizioni ma era ancora cosciente, in elisoccorso. Il 72enne è stato quindi trasferito d'urgenza in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia.

Sul luogo dell'incidente sono accorsi anche i carabinieri di Castiglione delle Stiviere, che hanno effettuato tutte le rilevazioni necessarie per chiarire la dinamica dei fatti. Dalle prime indagini risulta che l'uomo detenesse regolarmente la pistola, con un porto d'armi a norma di legge.