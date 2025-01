Bimba di 3 anni ferita mentre maneggia la pistola del padre: l’arma carica era sul comodino dei genitori

video suggerito

Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

È stata trovata in camera dei genitori la piccola di 3 anni che nel pomeriggio del primo gennaio a Gardone Val Trompia (Brescia) si è ferita in casa mentre maneggiava la pistola del padre. L'arma, con il colpo in canna e senza la sicura, era a portata di mano sul comodino. Appoggiata vicino al letto matrimoniale, secondo quanto dichiarato dal padre (che deteneva legalmente la Beretta), per il timore dei ladri che avrebbero di recente fatto irruzione nella villetta di famiglia in via Matteotti. E che tra le festività di Natale e la notte di Capodanno avevano derubato parecchie abitazioni del circondario, piccoli paesi fatti di quartieri residenziali.

L'uomo, così, si trova ora indagato dalla Procura della Repubblica di Brescia per omessa custodia di armi e lesioni colpose. Saranno comunque necessari numerosi e approfonditi accertamenti tecnici per ricostruire la dinamica, tracciando così la traiettoria del proiettile e, soprattutto, capire come la piccola abbia esploso il colpo accidentale. Sugli abiti delle persone presenti in casa, intanto, sono stati condotti i campionamenti al fine di repertare le tracce di polvere da sparo.

La figlia, dopo due giorni dal drammatico incidente avvenuto proprio nel paese dove ha sede la Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, si trova ricoverata in condizioni ancora gravissime all'ospedale di Bergamo. Il proiettile della semiautomatica calibro 9×21 l'ha infatti colpita in pieno volto, provocandole importanti lesioni alla testa.