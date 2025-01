video suggerito

Brescia, bimba di 3 anni si ferisce con la pistola del padre, è in coma Una bambina di 3 anni di Gardone Val Trompia (Brescia) è ricoverata in condizioni gravissime: si sarebbe ferita accidentalmente con la pistola del padre. Indagano i carabinieri.

A cura di Nico Falco

Una pistola lasciata incustodita, una bambina che la trova e la maneggia facendo partire inavvertitamente un colpo. Sarebbero queste le circostanze che hanno portato al grave ferimento di una bimba di 3 anni (e non 7, come inizialmente circolato) di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia, ora ricoverata in ospedale in condizioni ritenute gravissime dai sanitari: la piccola è in coma ma respira in modo regolare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica; al momento l'ipotesi ritenuta maggiormente verosimile è quella di un incidente.

Il ferimento è avvenuto nel giardino dell'abitazione del Bresciano in cui la piccola vive con la famiglia. Gli altri presenti hanno immediatamente allertato i soccorsi, la bimba è stata portata in ospedale e rianimata. I militari hanno ascoltato diversi testimoni e hanno effettuato i rilievi nell'abitazione; la pistola è stata rinvenuta e sequestrata. Ulteriori indagini sono in corso sull'arma e sulle modalità in cui era custodita; la pistola è risultata essere del padre e regolarmente detenuta.