video suggerito

Come sta la bambina di tre anni ferita mentre giocava in casa con la pistola del padre È ricoverata in condizioni critiche ma stabili la bambina di tre anni rimasta ferita mentre stava maneggiando la pistola del padre nella casa di famiglia a Gardone Valtrompia (Brescia) Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

La casa della piccola di 3 anni a Gardone Riviera (Brescia)

È ricoverata in condizioni critiche ma stabili la bambina di tre anni rimasta ferita mentre stava maneggiando la pistola del padre nella casa di famiglia a Gardone Valtrompia (Brescia). Al momento si trova in prognosi riservata nel reparto di rianimazione pediatrica, in coma.

La bimba, stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri, nel pomeriggio di oggi mercoledì 1 gennaio, intorno alle 16, stava giocando nella villetta di via Matteotti che condivide con i genitori e la sorella maggiore: avrebbe esploso un solo colpo mentre maneggiava la pistola semiautomatica, detenuta legalmente dal padre, nella camera da letto di mamma e papà. E a dare l'allarme sono stati proprio i genitori, attirati nella stanza dalle urla disperate della piccina.

Saranno gli inquirenti a ricostruire la dinamica dell’incidente per capire come la bimba, trovata con la sorella di cinque anni, abbia avuto accesso alla pistola, e soprattutto dove e come la pericolosissima arma (con il colpo in canna) fosse custodita. L'ipotesi, al momento, è che il revolver fosse carico perché la famiglia, nelle sere precedenti all'incidente, era stata vittima di un furto. Mentre restano ancora da accertare le eventuali responsabilità degli adulti presenti in casa.