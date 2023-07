Si sollevano i lastroni di marmo in piazza San Babila a Milano: zona recintata dai Vigili del fuoco Una parte della pavimentazione della Galleria San Babila a Milano si è sollevata stamattina. A dare l’allarme è stato il custode di un palazzo, che si è accorto delle lunghe crepe nei lastroni di marmo a terra.

Una parte della pavimentazione della Galleria San Babila, storico portico nel pieno centro di Milano, si è sollevata stamattina senza un'apparente spiegazione. Ad accorgersi delle grosse crepe sui lunghi lastroni di marmo in Galleria è stato il custode di un palazzo, che ha immediatamente avvertito le forze dell'ordine: sul posto sono giunti così i Vigili del fuoco, che hanno messo l'area in sicurezza, e la Polizia locale. Dato il valore storico-urbanistico del luogo, è stata contattata anche la Sovrintendenza delle Belle arti.

Il fatto, accaduto poco dopo le 9 di oggi, si verifica a pochissimi giorni di distanza dall'inaugurazione della nuova parte della piazza, dove dal 4 luglio sorge l'ingresso della nuova metropolitana blu M4, capolinea aeroporto di Linate. Mentre restano per il momento ancora ignote le cause del sollevamento dei lastroni di marmo: l'ipotesi più accreditata, per quanto non ancora accertata, è quella della perdita d'acqua.