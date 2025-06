video suggerito

Si scontra con lo scooter contro una bici a Monte Isola: Egidio Archini muore 3 giorni dopo in ospedale Egidio Archini è deceduto ieri, 18 giugno, in ospedale per le gravi ferite riportate nell’incidente. Tre giorni prima il 58enne si era scontrato contro un 28enne in bici a Monte Isola (Brescia) ed era stato sbalzato sull’asfalto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

È deceduto nella giornata di ieri, mercoledì 18 giugno, in ospedale Egidio Archini, rimasto coinvolto in un incidente stradale a Monte Isola (in provincia di Brescia). Stando a una prima ricostruzione, domenica 15 giugno il 58enne stava viaggiando lungo una strada panoramica della frazione di Menzino quando si sarebbe trovato davanti un turista fermo in mezzo alla strada in sella a una bicicletta. Ad avere la peggio era stato proprio Archini, il quale è deceduto dopo tre giorni di ricovero in ospedale. Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri della Stazione di Marone.

L'incidente aveva avuto luogo lo scorso 15 giugno intorno alle 14. Archini, residente nella frazione Sinchignano di Monte Isola, stava viaggiando in sella al suo scooter quando si sarebbe ritrovato davanti, in mezzo alla strada, un 28enne in bicicletta. Il giovane, di origini nordafricane, si trovava sull'isola da turista e si era fermato lungo una strada panoramica, frenando però all'improvviso. I due si sono scontrati, con Archini che è finito per essere sbalzato sull'asfalto.

Le condizioni del 58enne erano apparse subito critiche ai sanitari intervenuti sul posto ed era stato trasportato con la massima urgenza in ospedale con l'eliambulanza. Ricoverato in Terapia Intensiva, Archini è deceduto tre giorni più tardi a causa delle gravi ferite riportate nell'incidente. Ferito anche il ciclista 28enne, ma non sarebbe mai stato in pericolo di vita.

Leggi anche Attraversa la strada in bicicletta a Lodi e viene travolto da un'auto: Franco Abba muore 2 giorni dopo in ospedale

Ora i carabinieri di Marone stanno indagando per ricostruire e accertare la dinamica dello scontro. L'obiettivo è capire di chi sia stata la responsabilità dell'incidente mortale.