Si schianto contro un palo con lo scooter e finisce nel fosso: trovato morto il giorno dopo Ilario Rosa è morto al confine fra Mantova e Verona a causa di un incidente in moto: disposta l’autopsia del corpo, rinvenuto in un fosso il giorno seguente.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio.

Nella notte fra venerdì 7 e sabato 8 luglio, Ilario Rosa si è schiantato con lo scooter contro un palo sulla strada che collega la provincia di Mantova a quella di Verona e poi è finito nel fosso, dove è morto annegato. Soltanto il giorno dopo alcuni passanti hanno notato il suo corpo nell'acqua.

L'incidente in scooter

Secondo quanto finora ricostruito, Ilario Rosa, di 45 anni, residente a Villimpenta, in provincia di Mantova, stava rientrando a casa a bordo del suo scooter, una Vespa della Piaggio, e nella frazione di San Pietro in Valle, nel Comune di Gazzo Veronese, è improvvisamente andato a finire contro un palo posizionato sul ciglio della strada.

Non è ancora chiaro come abbia fatto a perdere il controllo della Vespa, ma a causa dello schianto è stato catapultato in un fosso utilizzato per l'irrigazione al bordo della strada, dove poi è morto annegato.

Il corpo trovato il giorno dopo

Alcuni residente della zona avrebbero anche sentito il botto e, secondo quanto racconta la Gazzetta di Mantova, sarebbero andati a controllare, ma a causa del buio non avrebbero notato nulla di particolare. E, per questo, sarebbe tornati serenamente a casa.

Soltanto il giorno dopo, quindi, un passante ha notato il palo divelto e, guardando nei dintorni, ha notato la Vespa e poi il corpo dell'uomo nel fossato. A quel punto ha chiamato i carabinieri e sono giunti sul posto anche i vigili del fuoco che hanno recuperato la salma.

Ora il corpo è stato trasportato all'ospedale di Legnago, i quanto l'autorità giudiziaria ha comunque disposto gli esami autoptici sul cadavere al fine di capire le sue condizioni quando si è messo alla guida e per quale motivo abbia perso il controllo dello scooter.