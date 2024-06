Si schianta nella notte con il suv dei genitori: alla guida c’è il figlio di 16 anni

video suggerito

È finito improvvisamente fuori strada e si è schiantato contro la recinzione di una villetta a Marudo (Lodi), il conducente di una Volkswagen Tiguan bianca, immediatamente soccorso dai sanitari della Croce Bianca. Che al volante del suv, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 giugno, hanno trovato un guidatore inaspettato: un ragazzino di soli 16 anni, ovviamente sprovvisto di patente di circolazione, che aveva preso in prestito (verosimilmente di nascosto) la macchina dei genitori.

Lo riporta Il Cittadino di Lodi. Il giovanissimo studente, risultato positivo all'alcol test, è stato trasportato in codice verde all'ospedale Maggiore del capoluogo: il minorenne avrebbe fortunatamente riportato solo una lieve contusione al polso. Toccherà ai carabinieri, adesso, appurare la dinamica dell'incidente e, soprattutto, se in auto con il 16enne ci fossero altri coetanei poi fuggiti nei campi subito dopo l'impatto, come alcuni residenti della zona avrebbero segnalato alle autorità, o se invece l’adolescente si trovasse da solo all'interno dell'abitacolo.