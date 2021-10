Si schianta in moto contro un’auto: morto Lorenzo Vaglia, era appena andato in pensione Lorenzo Vaglia, 64enne ingegnere in pensione da poco, è morto ieri in un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Vestone, in provincia di Brescia. Vaglia era in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, si è schiantato contro un’auto guidata da un 80enne. Inutili i soccorsi: il 64enne è morto sul colpo.

A cura di Francesco Loiacono

Lorenzo Vaglia

Aveva 64 anni ed era appena andato in pensione Lorenzo Vaglia, ingegnere morto sul colpo ieri in un tragico incidente stradale avvenuto sulla strada statale 237 nel comune di Vestone, in provincia di Brescia. L'ingegnere era in sella alla sua moto quando, per cause da accertare, si è schiantato contro un'auto guidata da un uomo di 80 anni del posto. È stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando gravi traumi che ne hanno causato il decesso immediato. Inutile l'intervento delle due ambulanze e dell'elicottero inviati in codice rosso dall'Azienda regionale emergenza urgenza: i soccorritori del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 64enne. Illeso invece, ma sotto choc, il conducente dell'auto: la sua posizione è adesso al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul luogo dell'incidente per i rilievi.

Ieri sono stati due gli incidenti mortali in provincia di Brescia: morto anche un 32enne

L'incidente è avvenuto attorno alle 19.20. Sul posto, per fare luce sulla dinamica e accertare eventuali responsabilità dello schianto, sono intervenuti i carabinieri di Idro. Lorenzo Vaglia, detto Renzo, era residente proprio a Idro. Non era sposato e non aveva figli: anche per via della sua attività professionale era molto conosciuto in tutta la Valsabbia e lascia nello sconcerto tutti coloro che lo conoscevano.

L'incidente di Vestone è stato il secondo schianto mortale della giornata nel Bresciano. Poche ore prima, infatti, un ragazzo di 32 anni, Teli Mustalfeter, era morto sul colpo a Campagna di Lonato dopo un violento incidente frontale tra la sua auto e un camion.