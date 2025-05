video suggerito

Si schianta frontalmente con lo scooter contro un furgone a Ghisalba: morto un 66enne Un 66enne si è schiantato frontalmente con la Vespa contro un furgone a Ghisalba (Bergamo). Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire, ma l’uomo è deceduto sul colpo. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

Un 66enne è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 22 maggio, in seguito a un incidente stradale lungo la strada provinciale 99 nel territorio comunale di Ghisalba 8in provincia di Bergamo). Stando a una prima ricostruzione, l'uomo viaggiava a bordo di uno scooter quando, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato frontalmente contro un furgone. L'impatto lo ha fatto sbalzare per diversi metri. All'arrivo dei sanitari, il 66enne era già deceduto.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 13:30 del 22 maggio. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto diversi mezzi di soccorso, compreso l'elicottero decollato da Bergamo e la Croce Rossa di Urgnano. Quando i sanitari hanno raggiunto il 66enne, nella zona di Villanuova, avrebbero provato a rianimarlo, ma ormai era deceduto.

La ricostruzione della dinamica dello schianto è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Treviglio. I militari, con la collaborazione degli agenti della polizia stradale di Bergamo, hanno eseguito i primi rilievi e ora dovranno accertare le responsabilità dell'incidente. Da chiarire è ancora la causa dell'incidente, con la Vespa guidata dal 66enne che è finita per schiantarsi contro un furgone Fiat Ducato. L'impatto sarebbe stato frontale e ha fatto finire entrambi i mezzi coinvolti nei campi adiacenti alla strada.