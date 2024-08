video suggerito

Si schianta contro un’auto nel Mantovano e finisce in un fosso: grave motociclista di 17 anni Un 17enne in motocicletta si è schiantato contro un’auto nel Mantovano nel primo pomeriggio del 26 agosto. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. Ferito anche l’automobilista 57enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Un 17enne è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Civile di Brescia con la massima urgenza. Il ragazzo è rimasto coinvolto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 26 agosto, in un incidente stradale all'interno del territorio comunale di Rodigo (in provincia di Mantova). La dinamica do quanto accaduto è ancora al vaglio della polizia locale, ma stando a quanto appreso finora pare che il 17enne si trovasse in sella alla sua motocicletta quando si è scontrato contro un'auto guidata da un 57enne. Anche l'automobilista è stato soccorso e trasportato in ospedale, in codice giallo.

L'incidente a Rodigo

L'incidente è avvenuto qualche minuto dopo le 13:30 del 26 agosto lungo la strada Francesca Ovest, a Rodigo. Il punto dello schianto non sembrerebbe presentare particolari insidie, come curve pericolose o incroci mal segnalati, per questo motivo la polizia locale è ancora al lavoro nella ricostruzione della dinamica.

L'impatto è stato violento. Il 17enne si trovava in sella alla sua motocicletta ed è stato sbalzato finendo per cadere in un fosso vicino alla carreggiata. L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'automedica e l'ambulanza della Croce Azzurra.

Le condizioni dei due feriti

Il ragazzo nella caduta ha riportato un trauma cranico, uno all'addome e agli arti. I sanitari hanno deciso, dunque, di trasportarlo al vicino ospedale Civile di Brescia con l'elisoccorso in codice rosso, quello di massima urgenza.

Anche l'uomo che si trovava alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente è stato soccorso. Si tratta di un uomo di 57 anni che è stato trasportato all'ospedale di Mantova in codice giallo, con vari traumi agli arti superiori.