Si schianta contro tre auto e si ribalta: ricercato un automobilista scappato a piedi tra i campi Un uomo si è schiantato contro tre auto lungo la statale Briantea nel Comasco. Dopo essersi ribaltato con la sua Fiat Punto, è fuggito a piedi tra i campi ed è ancora ricercato.

A cura di Enrico Spaccini

125 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Un uomo è fuggito a piedi tra i campi di Lurago d'Erba (in provincia di Como) dopo aver provocato tre incidenti ed essersi ribaltato con la sua Fiat Punto nera con targa svizzera. In tutto sono state ferite tre persone, nessuno di loro in modo grave ma comunque trasportate in ospedale, mentre polizia locale e carabinieri sono sulle tracce dell'automobilista fuggitivo.

I tre incidenti in pochi minuti

Stando a quanto ricostruito finora, nel primo pomeriggio di ieri, lunedì 27 novembre, l'uomo viaggiava lungo la statale Briantea in direzione Lurago d'Erba quando ha urtato una prima vettura. Era ormai arrivato al confine con Anzano quando si è schiantato contro un'auto. Nonostante il violento impatto, che ha provocato seri danni all'auto, ha proseguito la sua corsa.

Pochi metri più avanti si è scontrato prima con una Fiat 500 e poi con una Toyota Rav4, entrambe provenienti dalla direzione opposta. Alla fine, come riportato da La Provincia di Lecco, all'altezza di una delle curve che portano al semaforo del Monticello, l'uomo ha perso il controllo della Punto e si è ribaltato finendo con l'accasciarsi su un fianco.

La fuga e le condizioni dei feriti

Resosi conto che proseguire la fuga in auto era diventato ormai impossibile, ha abbandonato il veicolo e ha fatto perdere le sue tracce a piedi tra i campi. Gli agenti della polizia locale intercomunale sono arrivati poco dopo per gli accertamenti del caso e sono stati allertati anche i carabinieri di Lurago d’Erba che li aiuteranno a ricercare il fuggitivo.

Negli incidenti sono rimaste ferite tre persone. Nessuno di loro sarebbe in condizioni gravi, ma sono state tutte trasportate verso gli ospedali Sant’Anna di San Fermo della Battaglia e di Cantù in codice giallo e verde. Sul posto sono arrivate due ambulanze, del Lariosoccorso di Erba e della Croce Rossa di Cantù, e un’auto infermieristica, e i vigili del fuoco di Erba.