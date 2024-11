Si schianta con la Vespa contro un furgone a Cavenago d’Adda: morto Mauro Tresoldi

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Mauro Tresoldi (foto da Facebook)

Un 56enne è deceduto all'alba di oggi, venerdì 15 novembre, in seguito a un incidente stradale nel territorio comunale di Cavenago d'Adda (in provincia di Lodi). Stando a quanto ricostruito, l'uomo, il vespista Mauro Tresoldi, si sarebbe scontrato frontalmente con la sua moto contro un furgone lungo la provinciale 26. Gli operatori sanitari arrivati sul posto hanno potuto solo constatare il decesso del motociclista. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri e della polizia stradale.

Lo scontro frontale a Cavenago d'Adda

Erano all'incirca le 5:50 del 15 novembre quando Tresoldi si è scontrato frontalmente con la sua vespa contro un furgone Renault Traffic lungo la provinciale 26. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Rossa e un'automedica, ma il 56enne era deceduto all'impatto contro il mezzo pesante. Il 64enne alla guida del furgone, invece, ha atteso i soccorsi fuori dall'abitacolo e non ha riportato conseguenze gravi.

La polizia stradale e i carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso, mantenendo la strada chiusa al traffico per tutto il tempo necessario. Ora le forze dell'ordine dovranno ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto e attribuire eventuali responsabilità. A mettere in sicurezza l'area ci hanno pensato i vigili del fuoco di Lodi, intervenuti con un'autopompa.

La vittima è Mauro Tresoldi

Mauro Tresoldi era residente a Turano Lodigiano, dove era molto conosciuto. In passato aveva ricoperto il ruolo di sindacalista, era stato dipendente della Croce Rossa e per un periodo è stato anche consigliere comunale nel suo paese. Negli ultimi anni lavorava come cancelliere al Tribunale di Lodi.

La Vespa era la sua più grande passione. La sua pagina Facebook è piena di foto che raccontano dei suoi viaggi e delle amicizie nate intorno alle due ruote. Tresoldi faceva parte dell'associazione Nebbie del drago ed era esponente attivo del Vespa Club di Lodi.