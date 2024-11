video suggerito

Chi era Fabio Not, il 53enne morto in un incidente stradale nel Lodigiano: lascia una moglie e una figlia piccola Si chiamava Fabio Not, l’uomo di 53 anni che è morto in un incidente stradale avvenuto in provincia di Lodi. Era sposato e padre di una bimba. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Si chiamava Fabio Not, l'uomo di 53 anni che è morto dopo un incidente stradale che è avvenuto nella serata di lunedì, 25 novembre, lungo via Emilia a Tavazzano con Villavesco che è un comune che si trova in provincia di Lodi. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Lodi.

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, il 53enne si trovava a a bordo di un'automobile, una Hyundai, quando si è scontrata con un altro veicolo, un'Audi. L'impatto è stato molto violento. Sono stati subito chiamati gli operatori sanitari del 118. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato un'ambulanza e un elicottero.

Il 53enne è stato trasferito in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. È morto poco dopo il ricovero. Anche l'altro conducente, un 41enne di Casalmaiocco (Lodi), è rimasto gravemente ferito. Nel frattempo sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lodi che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità.

Fabio Not era originario di Lodi Vecchio. Lavorava in un supermercato Esselunga a Pantigliate (Milano). Era sposato e papà di una figlia che era ancora minorenne. La notizia ha sconvolto l'intera comunità. Amici e parenti si sono stretti attorno alla moglie e alla piccola.