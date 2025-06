video suggerito

Chi era Patrizio Addattilo, morto in un incidente a Lodi: era andato in pensione da un anno È Patrizio Addattilo, 64 anni, la vittima dell'incidente che si è verificato stamattina intorno alle 7.30 sulla provinciale 235 (Lodi-casello) all'altezza di Cornegliano Laudense. Era in moto con la moglie.

È Patrizio Addattilo, 64 anni, la vittima dell'incidente che si è verificato stamattina intorno alle 7.30 sulla provinciale 235 (Lodi-casello), all'altezza di Cornegliano Laudense.

L'uomo si trovava in moto insieme alla moglie, quando il mezzo a due ruote si è scontrato con un’autovettura. Nell’impatto ha così perso la vita il 64enne, mentre la consorte ha riportato svariate fratture: la donna è stata quindi trasferita all’ospedale Humanitas di Rozzano, dove è arrivata in codice giallo.

I carabinieri indagano sulla dinamica dell'incidente

Sul posto, insieme ai carabinieri di Lodi che indagano sulla dinamica dell'incidente, sono immediatamente intervenuti i soccorsi del 118, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. Gli operatori, accorsi con due ambulanze, un'auto medica e un elicottero, non hanno però potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, morto sul colpo. Gli occupanti della vettura, invece, non hanno riportato ferite nello schianto.

Chi era Patrizio Addattilo, morto in un incidente a Lodi

Patrizio Addattilo, residente a Lodi, era una figura nota in città: da poco più di un anno in pensione, aveva lavorato per ben 42 anni come dipendente di Poste Italiane. "Dopo 42 anni lascio questa grande famiglia non senza malincuore, ma ora per me si apre un nuovo percorso", aveva scritto il giorno della pensione nella sua lettera d'addio ai colleghi. "Sarò sempre un postale. Grazie a tutti quelli che ho incontrato nel mio lungo percorso".