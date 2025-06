video suggerito

Chi era Antonio Patitucci, il 57enne morto schiacciato da un blocco di cemento di 2.500 chili a Faloppio Antonio Patitucci è deceduto nella mattinata del 23 giugno in una cava in località Fornace di Faloppio (Como). Il 57enne è rimasto schiacciato da un blocco di cemento di due tonnellate e mezza che gli è precipitato addosso.

A cura di Enrico Spaccini

Si chiamava Antonio Giuseppe Patitucci l'operaio deceduto nella mattinata di ieri, lunedì 23 giugno, in un incidente sul lavoro in una cava di Faloppio (in provincia di Como). Stando a quanto ricostruito, il 57enne sarebbe rimasto schiacciato da un blocco di cemento di due tonnellate e mezza. Originario di San Lorenzo del Vallo (in provincia di Cosenza), Patitucci lascia due figli.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11 del 23 giugno all'interno della ditta ‘Inerti e Asfalti' in località Fornace di Faloppio. Patitucci stava lavorando in un'area di scavo quando, per cause ancora in fase di accertamento, un blocco di cemento del peso di circa 2.500 chilogrammi è caduto investendolo in pieno, e non di una massa di detriti come era trapelato nelle prime ore. Il 57enne è rimasto schiacciato dal pesante cubo mentre era insieme a due colleghi.

I lavoratori sono riusciti a liberarlo dal peso del masso prima dell'arrivo dei soccorsi, ma era già morto. I sanitari, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) con un'ambulanza della Sos di Appiano Gentile, un'auto medica e l'elisoccorso, hanno dovuto constatare il decesso, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la sostituto procuratrice di Como Giulia Ometto, i carabinieri della Compagnia di Como e i tecnici di Ats Insubria. Pare che Patitucci fosse domiciliato nella stessa cava in cui aveva trovato lavoro e in cui è deceduto.

"La perdita del vostro caro Antonio Giuseppe, così giovane e nel pieno del suo impegno lavorativo, lascia una ferita profonda e ingiusta", ha scritto l'amministrazione comunale di San Lorenzo del Vallo su Facebook rivolgendosi alla famiglia del 57enne: "Possano l’amore, il ricordo e la forza della vostra unità familiare accompagnarvi nel difficile cammino del lutto".