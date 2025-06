Chi era Adriano Mazzelli, l’operaio che ha perso la vita travolto da una lastra di marmo in una cava a Botticino

video suggerito

A cura di Giulia Ghirardi

Si chiamava Adriano Mazzelli il 53enne che è deceduto nel corso di questa mattina, lunedì 23 giugno, in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di una cava situata in via del Marmo a Botticino (Brescia). L'uomo – rimasto schiacciato sotto una pesante lastra di marmo – era originario di Gardone Val Trompia e viveva a Prevalle, in provincia Brescia.

Stando alle prime informazioni disponibile, l'operaio sarebbe stato impegnato in lavori di estrazione e lavorazione del marmo quando, intorno alle ore 10:00 e per cause ancora in fase di accertamento, sarebbe stato travolto da una lastra che gli ha provocato numerosi traumi. Subito dopo l'allarma, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che, con l'ausilio di una gru, hanno sollevato la lastra per consentire il soccorso dell'uomo rimasto incastrato sotto. Trasportato con la massima urgenza agli Spedali Civili di Brescia, il 53enne è deceduto poco dopo nel reparto di Rianimazione dove era stato ricoverato.

Al momento, i carabinieri della Stazione di Botticino e i tecnici del nucleo Psal (Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) dell'Ats sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e verificare il rispetto delle norme di sicurezza all'interno della cava. Nel frattempo, l'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della cava per consentire analisi tecniche più approfondite.