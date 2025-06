video suggerito

Operaio viene travolto da una lastra di marmo all’interno di una cava nel Bresciano: morto a 52 anni Un 52enne è stato travolto da una lastra di marmo all’interno di una cava di Botticino (Brescia) nella mattinata del 23 giugno. Trasportato in ospedale in condizioni disperate, è deceduto poco dopo. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Enrico Spaccini

68 CONDIVISIONI condividi chiudi

(foto di repertorio)

Un 52enne è deceduto nella mattinata di oggi, lunedì 23 giugno, in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di una cava di Botticino (in provincia di Brescia). Stando alle prime informazioni, l'operaio era impegnato in lavori di estrazione e lavorazione di marmo quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stato travolto da una lastra che gli ha provocato numerosi traumi. Trasportato con la massima urgenza agli Spedali Civili di Brescia, è deceduto poco dopo nel reparto di Rianimazione dove era stato ricoverato. Il procuratore di turno ha disposto il sequestro della cava.

L'incidente ha avuto luogo intorno alle 10 del 23 giugno in una cava nel territorio comunale di Botticino. Il 52enne stava lavorando all'estrazione del marmo per conto della ditta ‘Martinelli' della quale era dipendente. A dare l'allarme sono stati alcuni colleghi, i quali avrebbero visto l'operaio schiacciato sotto la lastra di marmo. Per liberarlo ci sono voluti diversi minuti, anche a causa del fatto che l'incidente si è verificato in una zona impervia.

Le operazioni di soccorso, avviate dai vigili del fuoco, sono proseguite con l'intervento dei sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza e l'elisoccorso, inviati sul posto dalla centrale operativa della Soreu Alpina. Il 52enne è stato trasportato in codice rosso con il velivolo all'ospedale di Brescia, dove poco dopo è deceduto per le gravi lesioni riportate.

Leggi anche Massa di detriti travolge un operaio mentre lavora in una cava di Faloppio: morto 57enne

I carabinieri della Stazione di Botticino stanno conducendo gli accertamenti del caso. Gli agenti della polizia mineraria e i tecnici dell'Ats bresciana dovranno accertarsi del rispetto delle norme di sicurezza. Nel frattempo, la cava è stata posta sotto sequestro.