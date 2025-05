video suggerito

Operai feriti durante la costruzione di una vasca per il gas naturale a Coccaglio: uno è grave Incidente sul lavoro a Coccaglio, comune in provincia di Brescia. Due operai si sono infortunati mentre lavoravano alla costruzione di una vasca per il gas naturale. Uno è in gravi condizioni.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Nella giornata di oggi, sabato 31 maggio, si è verificato un incidente sul lavoro a Coccaglio, comune che si trova in provincia di Brescia. Due operai sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. Uno dei due è rimasto gravemente ferito.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, l'incidente è avvenuto intorno alle 8.10. I due, che hanno 41 e 55 anni, erano impegnati a costruire una vasca destinata alla produzione del gas naturale quando qualcosa è andato storto e uno dei due è caduto da un ponteggio. Sono stati quindi chiamati i soccorsi. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) che ha inviato gli operatori sanitari del 118 con un'ambulanza e un'automedica. È decollato anche un elicottero.

Uno dei due ha riportato lesioni a un braccio ed è stato trasferito in ospedale in codice giallo. L'altro è stato trasferito agli Spedali Civili di Brescia in codice rosso: le sue condizioni sono molto più gravi. Sembrerebbe che sia rimasto sempre cosciente, ma non è chiaro se sia o meno in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute del territorio che hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. In particolare modo, si cercherà di capire se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza.