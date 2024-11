video suggerito

Due auto si schiantano frontalmente nel Lodigiano: morto un 53enne, ferito un 47enne Un 53enne è deceduto nella serata del 25 novembre in seguito a un incidente stradale nel Lodigiano. L’uomo si è scontrato frontalmente con la sua auto contro un’altra vettura. Ferito l’altro conducente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Un 53enne è deceduto nella serata di ieri, lunedì 25 novembre, in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la statale 9, via Emilia, nel territorio comunale di Tavazzano con Villavesco (in provincia di Lodi). Stando a una prima ricostruzione, l'auto sulla quale stava viaggiando si sarebbe schiantata frontalmente con un'altra vettura per cause che sono ancora in fase di accertamento. L'altro automobilista, un 47enne, è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda di Milano, mentre è rimasto illeso un terzo uomo di 41 anni.

Lo schianto è avvenuto qualche minuto dopo le 21 del 25 novembre. Come riportato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), l'impatto si è verificato lungo il rettilineo di via Emilia che collega la rotonda di innesto di via Majorana con lo svincolo per la provinciale 218. Le due auto, per motivi che non sono stati ancora resi noti, si sono scontrate frontalmente.

Il 53enne residente nel Lodigiano che si trovava al volante di una delle due vetture è deceduto all'impatto. Quando gli operatori sanitari sono arrivati sul posto con due ambulanze, l'automedica del 118 e l'elisoccorso decollato da Como, hanno potuto solo constatare il suo decesso. È rimasto gravemente ferito, invece, un 47enne, che potrebbe essere l'altro conducente. Dopo le prime cure, i soccorritori lo hanno trasportato d'urgenza al Niguarda di Milano con l'elicottero. Nello schianto sarebbe rimasto coinvolto un terzo uomo, un 41enne, che però ne sarebbe uscito illeso.

I carabinieri sono arrivati sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi e regolare il traffico. I vigili del fuoco del Comando di Lodi hanno provveduto, invece, a mettere in sicurezza l'area, con la strada che è rimasta bloccata per diverso tempo.