Grave incidente stradale a Milano: una donna di 35 anni si è schiantata con la sua motocicletta contro un'automobile in via Giambellino. L'impatto si è verificato ieri notte, domenica 20 giugno. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per eseguire tutti i rilievi del caso. La 35enne è ricoverata in gravi condizioni.

La donna ricoverata all'ospedale Niguarda

L'allarme alla centrale operativa dell'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) è arrivato alle 00.55. Sul posto si sono recati gli operatori del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Dopo averle prestato le prime cure sul luogo dell'incidente, i medici e i paramedici hanno trasportato la 35enne in codice rosso all'ospedale Niguarda dove risulta ancora ricoverata. Non è ancora chiaro se sia in pericolo di vita, ma le sue condizioni sarebbero al momento gravi.

I rilievi affidati alla polizia locale

Oltre al personale sanitario, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale. I poliziotti hanno infatti svolto i rilievi per ricostruire la dinamica della vicenda. Non è infatti chiaro come si sia verificato l'incidente: se questo sia stato causato da un errore di distrazione della 35enne o da responsabilità terze.

