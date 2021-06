in foto: Foto di repertorio

Un anziano di 92 anni era in sella al suo motorino quando si è scontrato contro un'auto questa mattina verso le 8 all'incrocio tra via Macchi e via Vitruvio, zona stazione Centrale a Milano. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, lo scooter dell'anziano è rimasto coinvolto in un incidente contro un'auto per motivi ancora tutti da chiarire. Subito sono scattati i soccorsi: sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno trasportato l'anziano in ospedale in codice rosso all'ospedale San Raffaele di Milano dove resta ricoverato in gravi condizioni.

La polizia al lavoro per capire la dinamica dell'incidente

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso e ricostruire minuto per minuto l'esatta dinamica dell'accaduto. Da capire anche se sono state violate qualche norme del codice stradale. Intanto per ora non risultano altri feriti: il conducente dell'auto ne è uscito illeso dall'impatto. Non resta che sperare in una ripresa dell'anziano.

Una moto ieri ha investito una donna e la sua bambina

Solo ieri Milano è stata teatro di un altro grave incidente stradale: tra viale Ca' Grande e viale Suzzani una moto ha investito un uomo di 48 anni e una bambina di nove anni. Fortunatamente, nonostante siano stati trasportati in ospedale, nessuno versa in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per svolgere tutti i rilievi del caso e ricostruire la dinamica della vicenda. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il motociclista avrebbe travolto i due mentre attraversavano la strada. Il centauro, un uomo di 58 anni, è stato trasportato all'ospedale Fatebenefratelli in codice giallo per un trauma toracico. Il 48enne e la bimba invece sono stati trasferiti, anche loro in codice giallo, all'ospedale Niguarda.