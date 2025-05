Si schianta con la moto contro un’auto in manovra in un parcheggio nel Bresciano: grave una 50enne

video suggerito

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Una 50enne è stata trasportata con la massima urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo in seguito a un incidente stradale avvenuto nel territorio comunale di Limone sul Garda (in provincia di Brescia). Stando a quanto ricostruito finora, la donna viaggiava come passeggera sulla moto che nella tarda mattinata di oggi, venerdì 16 maggio, si è schiantata contro un'auto in manovra da un parcheggio privato. La 50enne avrebbe riportato un trauma cranico e ferite a una gamba, mentre il 70enne che guidava la due ruote non sarebbe stato ospedalizzato. La dinamica di quanto accaduto è al vaglio della polizia locale.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 12 del 16 maggio lungo la statale Gardesana Occidentale, nel tratto che prende il nome di via 4 Novembre. La moto, guidata da un 70enne e con la 50enne seduta come passeggera, si sarebbe schiantata contro un'auto in località Castel, poco dopo il centro storico del paese e all'imbocco di una galleria.

Ad avere le conseguenze più gravi è stata la 50enne. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto l'elisoccorso, l'auto infermieristica e un'ambulanza. La donna, che avrebbe riportato un grave trauma cranico e lesioni a un arto inferiore, è stata caricata a bordo del velivolo e trasportata in codice rosso al Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La 50enne è ancora ricoverata in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. È stato soccorso sul posto il 70enne, il quale non avrebbe avuto bisogno del trasporto in pronto soccorso.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia locale di Limone sul Garda. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, l'auto contro la quale si è schiantata la moto stava uscendo da un parcheggio privato e la due ruote non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto.