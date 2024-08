video suggerito

Si schianta con la moto contro un pick-up a Teglio: morto un 58enne Un motociclista è deceduto oggi, 5 agosto, a Teglio (Sondrio). Il 58enne si è schiantato contro un pick-up che si stava immettendo in strada.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Un 58enne è deceduto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto, in seguito a un incidente stradale a Teglio (in provincia di Sondrio). Stando a quanto ricostruito finora, l'uomo si trovava in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando, lungo la statale 38, ha impattato contro un pick-up. L'impatto lo ha fatto sbalzare per diversi metri, facendolo finire sull'asfalto della carreggiata opposta dove proveniva un'altra auto. Nonostante le manovre di rianimazione eseguite sul posto, il 58enne è deceduto poco dopo.

L'impatto con il pick-up

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 12:30 del 5 agosto nella zona industriale del territorio comunale di Teglio. La dinamica dello schianto non è stata ancora definita, i rilievi della polizia sono ancora in corso. Pare, però, che il pick-up si stesse immettendo sulla carreggiata da un vicino passaggio a livello quando si è verificato l'impatto.

Il motociclista, residente in zona, stava viaggiando in direzione Chiuro-San Giacomo di Teglio in sella a una moto di grossa cilindrata. Il 58enne avrebbe visto una betoniera immettersi in strada, ma non si sarebbe reso conto della presenza del pick-up finendoci contro.

L'intervento dei soccorsi e il decesso del 58enne

L'impatto è stato violento, al punto da sbalzare il motociclista per diversi metri. Il 58enne è, poi, finito sulla carreggiata opposta dove, in quel momento, stava transitando un'altra auto. I soccorsi sono scattati subito, con i sanitari di Areu inviati sul posto dalla centrale con la massima urgenza.

Nonostante l'intervento tempestivo e le manovre di rianimazione ripetute, hanno dovuto constatare sul posto il decesso del motociclista. Anche il 45enne che si trovava a bordo del pick-up è stato soccorso, ma sembrerebbe non aver riportato conseguenze particolari.