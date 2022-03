Si schianta all’alba con la sua auto contro un camion: morto un ragazzo di 20 anni Un ragazzo di 20 anni è morto all’alba di oggi a San Gervasio Bresciano: era al volante di un’auto che si è scontrata contro un camion su una strada provinciale.

A cura di Francesco Loiacono

Tragico incidente stradale all'alba di oggi, venerdì 25 marzo, a San Gervasio Bresciano, in provincia di Brescia. Un ragazzo di soli 20 anni è morto dopo che l'auto che stava guidando si è scontrata contro un camion. L'incidente, stando a quanto riporta l'Azienda regionale emergenza urgenza, è avvenuto attorno alle 5 del mattino sulla strada provinciale Sp11, nel territorio comunale di San Gervasio. Non è chiara la dinamica dell'accaduto: a quell'ora la strada era poco trafficata. Di certo l'impatto tra i due mezzi è stato frontale e particolarmente violento, a giudicare dai danni riportati dall'auto, che si è ribaltata in un campo accanto alla provinciale, e dal fatto che il mezzo pesante, dopo l'urto, è finito fuori strada.

Il ragazzo è morto sul colpo

Sul posto sono giunti i soccorsi: i vigili del fuoco, carabinieri, polizia stradale e tre mezzi del 118, tra cui due ambulanze e un elicottero. Purtroppo però per il ragazzo, di cui al momento non si conosce ancora l'identità, non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. L'autista del camion, invece, un uomo di 41 anni, è uscito praticamente illeso dall'incidente.

Spetterà adesso alle forze dell'ordine intervenute per i rilievi accertare l'esatta causa dello schianto mortale e individuare eventuali responsabilità da parte del conducente del mezzo pesante. Al momento tutte le ipotesi restano in campo: da una disattenzione alla guida alla possibilità che il giovane o il conducente del camion abbiano avuto un malore o un colpo di sonno e abbiano sbandato all'improvviso, causando l'impatto risultato mortale per il giovane.