Si ribalta un pullman con 20 studenti: scatta l’allarme in codice rosso Oggi lunedì 8 maggio in via Caduti del Lavoro ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, un pullman con a bordo 20 studenti si è rovesciato su un fianco. Dopo l’intervento in codice rosso: nessuno è in gravi condizioni.

Paura per venti studenti su un bus diretto a scuola. Stando alla prima ricostruzione di quanto accaduto, poco prima le 7 di oggi lunedì 8 maggio in via Caduti del Lavoro ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, un pullman con a bordo 20 studenti si è rovesciato su un fianco. Le cause – come spiega Brescia Today – di quanto accaduto sono ancora al vaglio delle forze dell'ordine e dei vigili del fuoco. Intanto subito i soccorsi si sono mobilitati in codice rosso.

Una volta sul posto i medici e i paramedici del 118 hanno accertato che i ragazzi non fossero in gravi condizioni: nessuno infatti avrebbe riportato gravi ferite. Per alcuni di loro però è stato necessario il trasporto in codice giallo o verde all'ospedale più vicino. Intanto da Brescia era stato fatto decollare un elisoccorso. Si indaga per capire ora cosa sia successo: il pullman si è ribaltato forse a causa di un cedimento stradale oppure per un errore umano.