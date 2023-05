Studente di 18 anni cade dalla parete di arrampicata a scuola: soccorso in codice rosso Uno studente di 18 anni si trova in prognosi riservata in ospedale dopo essere caduto violentemente da una parete di arrampicata: stava facendo un esercizio durante le ore di educazione fisica a scuola.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Uno studente di 18 anni dell'Istituto superiore Newton di Varese è stato soccorso in codice rosso. Stando a una prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava svolgendo l'ora di educazione fisica attorno alle 12.30 di oggi lunedì 15 maggio quando è stato coinvolto in un gravissimo incidente.

Il 18enne era impegnato in un esercizio sulla parete di arrampicata quando ha mancato a un certo punto la preso: il giovane è così caduto all'indietro mancando il tappetino posizionato appunto in caso di caduta e sbattendo fortemente a terra. Subito è stato richiesto l'intervento dei paramedici e medici del 118: i sanitari hanno ritenuto fin da subito le condizioni dello studente molto gravi tanto da trasportarlo all'ospedale di Varese con la massima urgenza. Ora si trova ricoverato in prognosi riservata nella terapia intensiva neurochirurgica. Le sue condizioni purtroppo restano gravi.